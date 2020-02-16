Марсель. Стаховский уступил на старте квалификации

В квалификации турнира ATP 250 в Марселе Сергей Стаховский завершил борьбу в первом же раунде отбора.

На пути первой ракетки Украины стал немец Матиас Бахингер. В первом сете немец сделал три брейка, в то время как Стаховский ответил одним. А во втором сете единственный брейк Бахингера решил судьба матча.

Марсель. Квалификация. Первый круг

Сергей Стаховский - Матиас Бахингер – 3:4, 4:6

Ранее Стаховский уступил в финале квалификации в Роттердаме.