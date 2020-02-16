Марсель. Стаховский уступил на старте квалификации

В квалификации турнира ATP 250 в Марселе Сергей Стаховский завершил борьбу в первом же раунде отбора.
На пути первой ракетки Украины стал немец Матиас Бахингер. В первом сете немец сделал три брейка, в то время как Стаховский ответил одним. А во втором сете единственный брейк Бахингера решил судьба матча.
Марсель. Квалификация. Первый круг
Сергей Стаховский - Матиас Бахингер – 3:4, 4:6
Ранее Стаховский уступил в финале квалификации в Роттердаме.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.