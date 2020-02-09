Стаховский уступил в финале квалификации в Нидерландах

Украинский теннисист Сергей Стаховский в воскресенье играл финал квалификации турнира ATP Tour 500 в Роттердаме.
Спортсмен в двух сетах уступил немцу Филипп Кольшрайберу - 2:6, 2:6.
Матч длился 65 минут.
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Источник — Sport.ua
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