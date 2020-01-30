Стаховский думает о завершении карьеры: Не вижу смысла отрываться от семьи

Теннисист планирует остаться в спорте

  • 30.01.2020 22:32
  • 553 просмотра
  • 1 комментарий
Стаховский думает о завершении карьеры: Не вижу смысла отрываться от семьи
© btu.org.ua

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский думает о завершении карьеры, однако пока что никаких дат возможного прекращения выступлений не называет.

«Мне очень сложно как-то оправдать свое отсутствие от семьи, у меня ведь трое детей, своими результатами, которые я показываю, или тем, что я стою 150-м в мире. Да, это неплохой рейтинг, не все там могут стоять. Но у меня есть три ребенка, у меня была очень неплохая карьера, а сейчас я не вижу смысла отрываться от семьи, не видеть своих детей и не показывать при этом хороших результатов. Это для меня очень сложно».

«Я планирую остаться в теннисе после завершения карьеры. Не могу сказать, что в роли тренера, но в теннисной индустрии точно останусь», - сказал Стаховский.

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Источник — XSport

(3 голоса)

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Комментарии
    maverik
    maverik, 30.01.2020 23:14
    0
    Давно пора,не мучай ни себя не болельщиков.
    Ссылка
    maverik
    maverik, 30.01.2020 23:14
    0
    Давно пора,не мучай ни себя не болельщиков.
    Ссылка
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