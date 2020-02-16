Месси не забивает в 4 матчах Ла Лиги подряд. Такого не было 6 лет

Вчера «Барселона» в 24-м туре Ла Лиги дома обыграла «Хетафе» 2:1. Лионель Месси в этом матче голов не забивал.

Таким образом, Месси не забивает уже в четырех матчах Ла Лиги подряд. Это его худшая серия за последние 6 лет.

При этом в этих четырех матчах Месси сделал 6 голевых передач.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Месси 14 голов в 19 матчах Ла Лиги.