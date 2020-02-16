Месси не забивает в 4 матчах Ла Лиги подряд. Такого не было 6 лет

При этом на счету лидера «Барселоны» 6 голевых передач

  • 16.02.2020 15:16
  • 745 просмотров
  • 3 комментария
Месси не забивает в 4 матчах Ла Лиги подряд. Такого не было 6 лет
© ФК Барселона. Лионель Месси

Вчера «Барселона» в 24-м туре Ла Лиги дома обыграла «Хетафе» 2:1. Лионель Месси в этом матче голов не забивал.

Таким образом, Месси не забивает уже в четырех матчах Ла Лиги подряд. Это его худшая серия за последние 6 лет.

При этом в этих четырех матчах Месси сделал 6 голевых передач.

Суммарно в нынешнем сезоне на счету Месси 14 голов в 19 матчах Ла Лиги.

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Источник — As.com

(4 голоса)

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Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 16.02.2020 16:33
    0
    Не розумію в чому криза чи привід до тривоги?В чотирьох матчах Мессі віддав 6(!!!) гольових передач.Це суперпоказник роботи на команду!!!
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    aspol
    aspol, 16.02.2020 16:12
    0
    Да и не обязательно ему забивать, он классно выдает пасы и этого достаточно
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    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 16.02.2020 16:05
    0
    ничего еще все впереди)
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 16.02.2020 16:33
    0
    Не розумію в чому криза чи привід до тривоги?В чотирьох матчах Мессі віддав 6(!!!) гольових передач.Це суперпоказник роботи на команду!!!
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    aspol
    aspol, 16.02.2020 16:12
    0
    Да и не обязательно ему забивать, он классно выдает пасы и этого достаточно
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    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 16.02.2020 16:05
    0
    ничего еще все впереди)
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