Евгений ХАЧЕРИДИ: «У Ракицкого лучшая передача в мире. Лучше я не видел»

Футболист «Динамо-Брест» поделился мнением о защитнике питерского «Зенита»

  • 16.02.2020 13:24
  • 754 просмотра
  • 2 комментария
Евгений ХАЧЕРИДИ: «У Ракицкого лучшая передача в мире. Лучше я не видел»
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

32-летний украинский защитник «Динамо-Брест» Евгений Хачериди поделился мнением о 30-летнем украинском центральном защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком.

- Ярик? Что Ярик… Ярик — это однозначно один из лучших. И сейчас, и раньше он был. У него передача — лучшая в мире, наверное. Только у ван Дейка такие же передачи. В свое время Дима Чигринский тоже хорошо владел передачами. А Ракицкий по передачам… Я не знаю, я лучше не видел.

- Какая у Ракицкого была самая слабая сторона как у защитника?
- Для защитника он маленького роста. И с отбором у него всегда были проблемы. Все равно, он — очень хороший защитник. Он — топ-защитник в Украине. Один из самых лучших на данный момент.

- Если брать Восточную Европу…
- Номер один. Однозначно.

Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019-го года. После этого футболист не вызывался в сборную Украины.

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Источник — Трендец

(1 голос)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 16.02.2020 13:37
    -1
    dudigo78, 16.02.2020 13:32
    Була б у нього найкраща передача в світі, то грав би в серйозному клубі
    если бы он не привозил, тогда бы играл
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.02.2020 13:32
    -1
    Була б у нього найкраща передача в світі, то грав би в серйозному клубі
    Ссылка
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