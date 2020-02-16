Евгений ХАЧЕРИДИ: «У Ракицкого лучшая передача в мире. Лучше я не видел»

32-летний украинский защитник «Динамо-Брест» Евгений Хачериди поделился мнением о 30-летнем украинском центральном защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком.
- Ярик? Что Ярик… Ярик — это однозначно один из лучших. И сейчас, и раньше он был. У него передача — лучшая в мире, наверное. Только у ван Дейка такие же передачи. В свое время Дима Чигринский тоже хорошо владел передачами. А Ракицкий по передачам… Я не знаю, я лучше не видел.
- Какая у Ракицкого была самая слабая сторона как у защитника?
- Для защитника он маленького роста. И с отбором у него всегда были проблемы. Все равно, он — очень хороший защитник. Он — топ-защитник в Украине. Один из самых лучших на данный момент.
- Если брать Восточную Европу…
- Номер один. Однозначно.
Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019-го года. После этого футболист не вызывался в сборную Украины.
Источник — Трендец
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