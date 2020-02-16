ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил Фенербахче. У него 2 гола в 3 матчах лиги

Уйдя из «Динамо», футболист демонстрирует невероятную эффективность

  • 16.02.2020 11:55
  • 746 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил Фенербахче. У него 2 гола в 3 матчах лиги
© Twitter. Жерсон Родригеш

Атакующий полузащитник «Анкарагюджю» Жерсон Родригеш, выступающий в Турции на правах аренды из «Динамо», накануне отличился забитым мячом в матче чемпионата против «Фенербахче» (2:1).

На 75-й минуте поединка Жерсон Родригеш, подключившись к атаке своей команды, конвертировал фланговую передачу во второй забитый мяч «Анкарагюджю».

Для люксембуржца этот гол стал вторым за «Анкарагюджю» в трех поединках турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригеш в одном матче за «Анкарагюджю» выполнил столько же ключевых передач, как за полгода в составе «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 16.02.2020 12:11
    0
    впрочем ничего нового
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 16.02.2020 12:08
    0
    Печалька конечно....цыган и мекола бигите быстрее оттуда
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 16.02.2020 12:03
    +4
    Да, це вже реально стає не смішно, а сумно... в збірній Родрігеш забиває, відправили у другий клуб Родрігеш забиває....., а в «динамівського серця» бля «розкритися» не може....
    Ссылка
    Andriy Kuluk
    Andriy Kuluk, 16.02.2020 11:59
    +5
    В динамо і роналдо з месі стануть НУЛЯКАМИ!!
    Ссылка
    Andriy Kuluk
    online
    Andriy Kuluk, 16.02.2020 11:59
    +5
    В динамо і роналдо з месі стануть НУЛЯКАМИ!!
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 16.02.2020 12:03
    +4
    Да, це вже реально стає не смішно, а сумно... в збірній Родрігеш забиває, відправили у другий клуб Родрігеш забиває....., а в «динамівського серця» бля «розкритися» не може....
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 16.02.2020 12:11
    0
    впрочем ничего нового
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 16.02.2020 12:08
    0
    Печалька конечно....цыган и мекола бигите быстрее оттуда
    Ссылка
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