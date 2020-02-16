ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил Фенербахче. У него 2 гола в 3 матчах лиги

Атакующий полузащитник «Анкарагюджю» Жерсон Родригеш, выступающий в Турции на правах аренды из «Динамо», накануне отличился забитым мячом в матче чемпионата против «Фенербахче» (2:1).

На 75-й минуте поединка Жерсон Родригеш, подключившись к атаке своей команды, конвертировал фланговую передачу во второй забитый мяч «Анкарагюджю».

Altay Bayındır, Gerson Rodrigues'in üstüne çektiği topu içeri aldı.

Ankaragücü 2-0 Fenerbahçe



Ana hesabı takip ediniz: @ScudettoSports_ pic.twitter.com/U7FprADwTo — Scudetto Sports v2 (@scudettogoal) February 15, 2020

Для люксембуржца этот гол стал вторым за «Анкарагюджю» в трех поединках турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригеш в одном матче за «Анкарагюджю» выполнил столько же ключевых передач, как за полгода в составе «Динамо».