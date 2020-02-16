Стали известны кандидаты на пост тренера Ман Сити в случае ухода Гвардиолы

«Манчестер Сити» готов рассмотреть кандидатуры Маурисио Почеттино и Брендана Роджерса на пост главного тренера команды, если Пеп Гвардиола покинет команду.
Отметим, что Почеттино находится без работы с ноября 2019 года, когда покинул «Тоттенхэм». Брендан Роджерс на данный момент успешно тренирует «Лестер Сити».
Ранее УЕФА дисквалифицировал «Манчестер Сити» на два следующих евросезона. Команда рискует быть пониженной до третьего дивизион Англии.
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Источник — The Telegraph
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