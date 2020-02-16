ВИДЕО. Как Лунин пропустил два мяча и Овьедо проиграло Алькоркону

В матче Сегунды украинский вратарь Андрей Лунин в 6-й раз кряду вышел в основном составе «Овьедо».
Правда, сегодня это скромной команде не помогло. «Алькоркон» победил со счетом 2:1, а в пассиве Лунина фол, после которого рефери консультировался с VAR и назначил пенальти.
«Овьедо» занимает 19-е место и идет над зоной вылета.
Овьедо - Алькоркон 1:2
Голы: Ортуно, 68 (с пен) - Стоичков, 3, 39 (с пен)
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Источник — Sport.ua
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