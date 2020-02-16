Висенте ГОМЕС: «VAR – не решение всех проблем»

Главный тренер «Олимпика» Висенте Гомес высказался о введении видеоповторов в украинском первенстве.



«Результат делится для меня на 2 составляющие. Первая – счет, вторая – как футболисты себя проявили. Когда я разочарован, то это чувство направляю не на игроков, а на самого себя. Мы выиграли немало матчей на сборах, но качество игры не всегда было высоким.



Украинский чемпионат сейчас очень интересный. Конечно, у «Шахтера» большое преимущество, но «Динамо», «Заря» и другие команды идут очень плотно. Борьба за шестую позицию серьезная.



VAR – не решение всех проблем. Я уважаю арбитров, для них это большой шаг. Но нам нужно научить людей в футболе уважать друг друга и уважать право на ошибку. Все ошибаются.



В Испании VAR не убрал споры. Красная или нет, пенальти или нет. Решение должно быть за арбитром. Я могу оценивать только то, что зависит от меня», – сказал Висенте Гомес.

Первый в истории УПЛ матч с использованием системы VAR пройдет 22 февраля. В нем «Динамо» примет «Ворсклу».