Юрген КЛОПП: «Мне жаль Гвардиолу и игроков Ман Сити. В шоке от новости»

В пятницу УЕФА объявил о двухлетней дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубковых турниров за нарушение финансового фэйр-плей, что стало шоком не только для болельщиков команды, но и для конкурентов.
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не ожидал такого.
«Я был в шоке, когда прочитал новость. Я не знаю, как этот механизм работает и применяется, но как тренер могу сказать, что «Манчестер Сити» при Хосепе Гвардиоле играет в сенсационный футбол».
«За игрой этой команды приятно наблюдать, но, очевидно, УЕФА рассматривает это с другой стороны. Очевидно, клуб подаст апелляцию. Мне жаль Гвардиолу и игроков «Манчестер Сити».
«Они точно ничего не нарушали, а просто выполняли свою работу, и делали это невероятно», - считает Клопп.
Кроме двухлетнего бана в еврокубках команде грозит снятие очков в АПЛ.
Источник — Sky Sports
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