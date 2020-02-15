Юрген КЛОПП: «Мне жаль Гвардиолу и игроков Ман Сити. В шоке от новости»

В пятницу УЕФА объявил о двухлетней дисквалификации «Манчестер Сити» из еврокубковых турниров за нарушение финансового фэйр-плей, что стало шоком не только для болельщиков команды, но и для конкурентов.

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не ожидал такого.

«Я был в шоке, когда прочитал новость. Я не знаю, как этот механизм работает и применяется, но как тренер могу сказать, что «Манчестер Сити» при Хосепе Гвардиоле играет в сенсационный футбол».

«За игрой этой команды приятно наблюдать, но, очевидно, УЕФА рассматривает это с другой стороны. Очевидно, клуб подаст апелляцию. Мне жаль Гвардиолу и игроков «Манчестер Сити».

«Они точно ничего не нарушали, а просто выполняли свою работу, и делали это невероятно», - считает Клопп.

Кроме двухлетнего бана в еврокубках команде грозит снятие очков в АПЛ.