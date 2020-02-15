В воскресенье, 16 февраля, состоится поединок 22-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором «Кельн» примет «Баварию». Встреча пройдет на стадионе «Рейн Энерги», стартовый свисток Феликс Цвайера прозвучит в 16:30 по Киеву.

Перед очной встречей команды располагаются на разных полюсах турнирной таблицы. «Кельн», с большой вероятностью, до завершения сезона не сможет всерьез навязать борьбу за еврокубки, но и за сохранение прописки в элитном дивизионе Германии воевать уже не должен. «Бавария», как и всегда, бредит лишь чемпионством. Два очка отставания от лидера, «РБ Лейпцига», и игра в запасе пока что намекают на то, что шансы на победу в Бундеслиге у мюнхенцев высоки.

В домашних матчах этого сезона «Кельн» играет лучше, чем на выезде, но так было не с самого начала. В общем, в десяти матчах добыто 5 побед при одной ничьей и четырех поражениях, разница мячей 16:12. Команда Маркуса Гисдоля, который возглавил клуб по ходу сезона, играет надежно, занимая четвертое место по ожидаемым пропущенным голам, xGA=1,31. В атаке получается немного лучше, xG=1,52, из-за чего и были добыты четыре подряд победы в домашних стенах с общим счетом 10:1. К слову, пострадали три команды из первой десятки.

«Бавария» на выезде играет не идеально, теряя очки в 40% матчей. В десяти поединках добыто 6 побед при 2 ничейных исходах и двух поражениях. На данный момент мюнхенцы имеют серию из трех побед в чемпионате на чужом поле и останавливаться точно не собираются. У команды Ганса-Дитера Флика вторая по опасности атака – xG=2,52, и вторая по успешности защита – xGA=1,3. И там, и там статистические показатели лучше только у «РБ Лейпцига».

В воскресном матче в составе гостей мы точно не увидим Зюле, Мартинеса и Перишича, у гостей – несколько человек под вопросом.

Поединок первого круга завершился разгромной победой мюнхенского клуба (4:0), но вряд ли мы увидим что-то подобное и сейчас. «Кельн» набрал отличных ход и может удивить любую команду Бундеслиги. И все же, отобрать очки у «Баварию» будет проблематично.

Рекомендованная ставка ТБ3,5 за 1,74.

Ориентировочные составы:

«Кельн»: Хорн, Эхизибу, Борнау, Цичос, Каттербах, Скири, Гектор, Дрекслер, Ут, Кайнц, Кордоба.

«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Дейвис, Киммих, Алькантара, Гнабри, Мюллер, Горецтка, Левандовски.

16 февраля, воскресенье