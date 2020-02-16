Бавария забила 4 гола Козлам и вернула себе лидерство в Бундеслиге

16 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Германии. «Бавария» забила 4 гола «Кельну» (4:1) и вернула себе лидерство в Бундеслиге. Роберт Левандовски забил 40-й гол в сезоне с учетом всех турниров.

Турнирную таблицу возглавляют: «Бавария» (46 очка), «РБ Лейпциг» (45) «Боруссия» Д и «Боруссия» М (по 42), «Байер» (40), «Шальке» (35).

Бундеслига. 22-й тур

«Кельн» – «Бавария» – 1:4

Голы: Левандовски, 3 (0:1). Коман, 5 (0:2). Гнабри, 12 (0:3). Гнабри, 66 (0:4). Ут, 70 (1:4).

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Якобс (Шмиц, 72), Эхизибуэ, Борнау, Каттербах (Кайнц, 29), Дрекслер, Скири, Ут, Кордоба (Модест, 81).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Эрнандез, 46), Алаба, Павар, Киммих (Толиссо, 59), Мюллер, Тиагу Алькантара, Гнабри, Коман (Горецка, 79), Дэйвис, Левандовски.

Предупреждения: Боатенг, 28. Тиагу Алькантара, 49. Борнау, 79. Павар, 82.

Судья: Цвайер (Германия).

Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

Турнирная таблица Бундеслиги