Transfermarkt: Миколенко – в списке самых дорогих левых защитников U-21

Игрок киевского «Динамо» Виталий Миколенко попал в список самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Transfermarkt.

Авторитетный портал оценивает 20-летнего таланта столичного клуба в 10 миллионов евро, а это почетное четвертое место.

Отметим, что выше Виталия оказались Альфонсо Дейвис («Бавария», 40 млн евро), Райан Аит-Нури («Анже», 17 млн евро) и Лука Пеллегрини («Кальяри», 15 млн евро).

В текущем сезоне Миколенко забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 25 матчах за киевский клуб.

Ранее сообщалось, что Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих футболистов УПЛ.