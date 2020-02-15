Transfermarkt: Миколенко – в списке самых дорогих левых защитников U-21

Игрок киевского «Динамо» Виталий Миколенко попал в список самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Transfermarkt.
Авторитетный портал оценивает 20-летнего таланта столичного клуба в 10 миллионов евро, а это почетное четвертое место.
Отметим, что выше Виталия оказались Альфонсо Дейвис («Бавария», 40 млн евро), Райан Аит-Нури («Анже», 17 млн евро) и Лука Пеллегрини («Кальяри», 15 млн евро).
В текущем сезоне Миколенко забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 25 матчах за киевский клуб.
Ранее сообщалось, что Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих футболистов УПЛ.
Источник — Instagram
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