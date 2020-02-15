ВИДЕО. Влада Седан развлекается с футболистами Манчестер Сити на пляже

Украинская телеведущая Влада Седан, невеста 23-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала видео, на котором она играет на пляже с игроками «горожан».

Седан в компании своей второй половинки, а также Кевина де Брюйне и Джона Стоунса сыграла на удержание мяча. Получилось весьма неплохо.

Напомним, вчера «Манчестер Сити» был дисквалифицирован на два следующих сезона еврокубков.