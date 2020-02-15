ВИДЕО. Влада Седан развлекается с футболистами Манчестер Сити на пляже

Невеста Александра Зинченко уже на карандаше у «горожан»

  • 15.02.2020 13:40
  • 3586 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Влада Седан развлекается с футболистами Манчестер Сити на пляже
© Инстаграм Влады Седан

Украинская телеведущая Влада Седан, невеста 23-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала видео, на котором она играет на пляже с игроками «горожан».

Седан в компании своей второй половинки, а также Кевина де Брюйне и Джона Стоунса сыграла на удержание мяча. Получилось весьма неплохо.

Напомним, вчера «Манчестер Сити» был дисквалифицирован на два следующих сезона еврокубков.

 

 

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 15.02.2020 14:41
    0
    Последний стопкадр хорош
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 15.02.2020 14:35
    +1
    Скорее всего, Борячук и Зинченко для нее - временные остановки.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 15.02.2020 14:34
    +2
    по кругу пустили седан
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 15.02.2020 13:56
    +11
    по заголовку думал там гэнгбэнг
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 15.02.2020 13:49
    0
    Скоро будет в третьей лиге с ними развлекаться.
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 15.02.2020 13:56
    +11
    по заголовку думал там гэнгбэнг
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 15.02.2020 14:34
    +2
    по кругу пустили седан
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 15.02.2020 14:35
    +1
    Скорее всего, Борячук и Зинченко для нее - временные остановки.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.02.2020 14:41
    0
    Последний стопкадр хорош
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 15.02.2020 13:49
    0
    Скоро будет в третьей лиге с ними развлекаться.
    Ссылка
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