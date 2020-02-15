Элина СВИТОЛИНА: «Хибино отыграла невероятно»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение от японки Нао Хибино (№84 WTA) в 1/4 финала турнира международной серии в Хуахине.

«Были очень тяжелые условия для игры, - цитирует украинку Australian Associated Press. - И если честно, Хибино отыграла потрясающий матч. На важных очках она играла решительно и была за это вознаграждена. Мне бы хотелось сыграть немного лучше в первом сете. Думаю, это был ключевой этап поединка. Хибино отыграла действительно невероятно, когда были важные моменты матча», - сказала Свитолина.