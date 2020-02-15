Роман САНЖАР: «Даже ведя в два гола, нельзя терять концентрацию»

Наставник «Карпат» – о результативной ничьей с белорусским «Динамо-Брест»

  • 15.02.2020 10:52
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Роман САНЖАР: «Даже ведя в два гола, нельзя терять концентрацию»
© ФК Карпаты. Роман Санжар

Главный тренер львовских «Карпат» Роман Санжар прокомментировал ничью с белорусским «Динамо-Брест» (2:2) в заключительном спарринге на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«Карпаты» выигрывали 2:0 по ходу матча, но не удержали преимущество.

«Сегодняшний наш соперник был искусным, «Динамо» добавило в конце игры. Мы сделали замены, ведь я хотел предоставить игровую практику нашим молодым ребятам на фоне такой команды, но где-то упустили игроков «Динамо» и пропустили гола. Разберем наши ошибки и в будущем постараемся их избегать. Хочу, чтобы игроки поняли: даже на сборах, имея преимущество в матче, нельзя терять концентрацию, потому что любой искусный соперник может этим воспользоваться. 

Хорошо, что это произошло в спарринге, ведь результат в товарищеских встречах для нас не так важен, и самое главное, чтобы футболисты именно в игре пережили вот такие моменты и запомнили на будущее, что расслабляться нельзя. Основную часть поединка мы доминировали на футбольном поле, а затем отдали инициативу, пропустили гола, могли еще и проиграть, но хорошо, что Кудрик отразил пенальти.

Считаю, что мы провели продуктивную работу за 21 день турецких сборов. Больше всего я доволен тем, что никто из игроков не получил серьезного повреждения. У нас были хорошие спарринги, я увидел в деле нашу молодежь, мы провели достаточно большой объем работы, поэтому сборами я доволен», - сказал Санжар.

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Источник — ФК Карпаты

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