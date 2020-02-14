Карпаты – Динамо-Брест – 2:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 14 февраля, львовские «Карпаты» провели очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Соперником команды Романа Санжара был белорусский «Динамо-Брест», за который выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.
Спарринг завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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