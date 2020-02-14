Лестер сыграл вничью с Волками и не сумел обойти Манчестер Сити

14 февраля прошел один матч 26-го тура Английской Премьер-лиги. «Лестер» в гостях сыграл вничью с «Волками» (0:0) и не сумел обойти «Манчестер Сити» в борьбе за 2-е место. «Вулверхемптон» поднялся на 7-ю позицию. Последние 15 минут матча гости играли в меньшинстве.

Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль» (73 очка), за ним идут «Манчестер Сити» (51), «Лестер» (50), «Челси» (41), «Шеффилд Юнайтед» (39), «Тоттенхэм» (37), «Вулверхэмптон» и «Эвертон» (36), «Манчестер Юнайтед» (35).

Напомним, из-за дисквалификации «Манчестер Сити» на два сезона в еврокубках, теперь даже 5-е место в АПЛ может принести путевку в Лигу чемпионов.

АПЛ. 26-й тур

«Вулверхэмптон» – «Лестер» – 0:0

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Дендонкер, Невеш (Жоау Моутинью, 81), Саисс, Хименес, Жота (Поденсе, 78), Педру Нету (Траоре, 64).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Прат, 75), Барнс (Морган, 90+4), Чудхури, Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 68).

Предупреждения: Мэддисон, 36. Невеш, 45+1. Чудхури, 51. Дендонкер, 55. Чилвелл, 88.

Удаление: Чудхури, 76.

Судья: Дин.

Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги