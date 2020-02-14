Большие деньги! Стало известно, сколько зарабатывают лидеры Ливерпуля

Портал Spotrac, специализирующийся на трансферных и зарплатных показателях, опубликовал список зарплат игроков «Ливерпуля» в сезоне 2019/20. В этот рейтинг не вошли летние и зимние новички английского клуба.
На первом месте в списке зарплат оказался египетский нападающий Мохамед Салах, который зарабатывает 10,4 млн фунтов стерлингов в год.
На второй и третьей позиции находятся бразильский форвард Роберто Фирмино и нидерландский защитник Вирджил ван Дейк с £9,36 млн. Эта топ-тройка зарабатывает за сезон значительно больше других игроков клуба.
См. также: зарплата Ярмоленко в Вест Хэме, зарплата Зинченко в Ман Сити
Платежная ведомость «Ливерпуля» на сезон 2019/20
Источник — Spotrac
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