Большие деньги! Стало известно, сколько зарабатывают лидеры Ливерпуля

В топ-3 зарплатной ведомости клуба входят Салах, Фирмино и ван Дейк

  • 14.02.2020 23:23
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Большие деньги! Стало известно, сколько зарабатывают лидеры Ливерпуля
© ФК Ливерпуль

Портал Spotrac, специализирующийся на трансферных и зарплатных показателях, опубликовал список зарплат игроков «Ливерпуля» в сезоне 2019/20. В этот рейтинг не вошли летние и зимние новички английского клуба.

На первом месте в списке зарплат оказался египетский нападающий Мохамед Салах, который зарабатывает 10,4 млн фунтов стерлингов в год.

На второй и третьей позиции находятся бразильский форвард Роберто Фирмино и нидерландский защитник Вирджил ван Дейк с £9,36 млн. Эта топ-тройка зарабатывает за сезон значительно больше других игроков клуба.

См. также: зарплата Ярмоленко в Вест Хэме, зарплата Зинченко в Ман Сити

Платежная ведомость «Ливерпуля» на сезон 2019/20

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Источник — Spotrac

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