У Зинченко вторая самая низкая зарплата в Манчестер Сити

Меньше украинца в составе «горожан» получает только один игрок

  • 12.02.2020 22:36
  • 1893 просмотра
  • 4 комментария
У Зинченко вторая самая низкая зарплата в Манчестер Сити
© Твиттер Манчестер Сити. Александр Зинченко

Портал spotrac.сom опубликовал зарплаты игроков «Манчестер Сити». Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко зарабатывает 20 000 фунтов в неделю, в год это 1 миллион 40 тысяч фунтов. Меньше украинца из основных игроков «Сити» получает только 19-летний Фил Фоден. Его оклад 12 тысяч фунтов в неделю (624 тысячи в год).

Наиболее высокооплачиваемыми игроками «Манчестер Сити» являются Кевин Де Брюйне (350 тысяч фунтов в неделю), Рахим Стерлинг (300 тысяч в неделю) и Серхио Агуэро (230 135 тысяч в неделю).

Отметим, что ранее spotrac.сom опубликовал зарплаты игроков «Вест Хэма». Самым высокооплачиваемым игроков «молотобойцев» является Андрей Ярмоленко.

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Источник — Spotrac

(4 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 12.02.2020 22:51
    +2
    В Динамо бы за 15 тысяч гривасов в месяц играл
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 12.02.2020 22:48
    +1
    И это Зина ещё относительно недавно перезаключил контракт. Наверно, в первоначальном контракте по которому он переходил в Ман Сити были вообще нищебродские полмиллиона фунтов в год. За такие смешные деньги большинство футболистов даже на тренировки не будут ходить, не то что стараться играть.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.02.2020 22:45
    +2
    Бедная журналистка, не тому футболисту на хвост упала... горе в нашем ауле.....
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 12.02.2020 22:41
    +2
    Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 12.02.2020 22:51
    +2
    В Динамо бы за 15 тысяч гривасов в месяц играл
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 12.02.2020 22:45
    +2
    Бедная журналистка, не тому футболисту на хвост упала... горе в нашем ауле.....
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 12.02.2020 22:41
    +2
    Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 12.02.2020 22:48
    +1
    И это Зина ещё относительно недавно перезаключил контракт. Наверно, в первоначальном контракте по которому он переходил в Ман Сити были вообще нищебродские полмиллиона фунтов в год. За такие смешные деньги большинство футболистов даже на тренировки не будут ходить, не то что стараться играть.
    Ссылка
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