У Зинченко вторая самая низкая зарплата в Манчестер Сити

Портал spotrac.сom опубликовал зарплаты игроков «Манчестер Сити». Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко зарабатывает 20 000 фунтов в неделю, в год это 1 миллион 40 тысяч фунтов. Меньше украинца из основных игроков «Сити» получает только 19-летний Фил Фоден. Его оклад 12 тысяч фунтов в неделю (624 тысячи в год).
Наиболее высокооплачиваемыми игроками «Манчестер Сити» являются Кевин Де Брюйне (350 тысяч фунтов в неделю), Рахим Стерлинг (300 тысяч в неделю) и Серхио Агуэро (230 135 тысяч в неделю).
Отметим, что ранее spotrac.сom опубликовал зарплаты игроков «Вест Хэма». Самым высокооплачиваемым игроков «молотобойцев» является Андрей Ярмоленко.
Источник — Spotrac
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