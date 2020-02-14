Александр БАБИЧ: «Не всем новичкам понятны наши требования»

Вчера «Мариуполь» завершил второй тренировочный сбор в Турции и вернулся в Украину.

Главный тренер «Мариуполя» подвел итоги сборов:

«С хорошим настроением возвращаемся домой. Практически весь запланированный объем мы выполнили. Важно, что прошли без травм и остались довольны отношением ребят. Теперь хотим это настроение перенести на регулярный чемпионат.

Еще не всем новичкам до конца понятны наши требования. Поэтому требования к ним у нас скорректированы. А некоторым нашим «старым» новичкам надо очень сильно прибавлять, так как они не прошли полноценные сборы. Но мы верим в то, что всех приведем в рабочее состояние, и станем боевой единицей».