Александр БАБИЧ: «Не всем новичкам понятны наши требования»

Наставник «Мариуполя» подвел итоги второго сбора в Турции

  • 14.02.2020 18:53
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Александр БАБИЧ: «Не всем новичкам понятны наши требования»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Вчера «Мариуполь» завершил второй тренировочный сбор в Турции и вернулся в Украину.

Главный тренер «Мариуполя» подвел итоги сборов:

«С хорошим настроением возвращаемся домой. Практически весь запланированный объем мы выполнили. Важно, что прошли без травм и остались довольны отношением ребят. Теперь хотим это настроение перенести на регулярный чемпионат.

Еще не всем новичкам до конца понятны наши требования. Поэтому требования к ним у нас скорректированы. А некоторым нашим «старым» новичкам надо очень сильно прибавлять, так как они не прошли полноценные сборы. Но мы верим в то, что всех приведем в рабочее состояние, и станем боевой единицей».

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Источник — ФК Мариуполь

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