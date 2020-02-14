Андрей Шевченко поздравил свою жену с Днем всех влюбленных

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил свою жену, Кристен Пазик, с Днем всех влюбленных:
«Всегда, в любви, вместе», - написал Шевченко.
Ранее сообщалось о том, что Шевченко летом может возглавить «Милан».
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