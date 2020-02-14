Агент Матвиенко: «На лето у нас уже достаточно вариантов»

Николай Матвиенко может покинуть «Шахтер» в конце сезона

  • 14.02.2020 15:02
  • 1372 просмотра
  • 2 комментария
Агент Матвиенко: «На лето у нас уже достаточно вариантов»
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Агент Николая Матвиенко Юрий Данченко заявил о том, что летом защитник может покинуть «Шахтер»:

- В конце сезона «Арсенал» может вернуться к его кандидатуре?
– Пока об этом говорить сложно. На лето у нас уже сейчас достаточно вариантов для Николая, но размениваться, как говорится, по мелочам мы не хотим.

Важно, чтобы футболист попал в команду, которая по своему стилю максимально близка к игре «Шахтера» и сборной Украины. Такой футбол – с контролем мяча, высокой линией обороны и так далее – идеально подходит для Матвиенко.

«Манчестер Сити» и «Арсенал», которые им интересуются, – как раз подходящие варианты для того, чтобы проявить свои лучшие качества. Но в «Шахтере» игрок тоже может расти, для нас это очень важно. А для самого Коли это родной клуб, в котором он прошел все ступени футбольного развития.

Напомним, в январе переход Матвиенко в «Арсенал» сорвался.

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
    niphilimua
    online
      niphilimua, 14.02.2020 15:36
    0
    Просто цікаво, як скоро він контракт років на 5 перепідпише.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.02.2020 15:08
    +1
    хватить поки що язиком молоти.. Вже "переходив" практично.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.02.2020 15:08
    +1
    хватить поки що язиком молоти.. Вже "переходив" практично.
    Ссылка
    niphilimua
    online
      niphilimua, 14.02.2020 15:36
    0
    Просто цікаво, як скоро він контракт років на 5 перепідпише.
    Ссылка
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