ФОТО. Мейсон, я твой отец! Зинченко покатал на плечах сына де Брюйне

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал совместную фотографию с сыном бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне, которого зовут Мейсон Милиан.
Отметим, что Зинченко и де Брюйне часто в шутку называют братьями из-за их внешней схожести.
Добавим, что футболисты «Манчестер Сити» сейчас отдыхают в Дубае.
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