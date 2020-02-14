ФОТО. Мейсон, я твой отец! Зинченко покатал на плечах сына де Брюйне

Украинский футболист обыграл шутку про внешнюю схожесть с бельгийским полузащитником

  • 14.02.2020 09:47
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ФОТО. Мейсон, я твой отец! Зинченко покатал на плечах сына де Брюйне
© ФК Манчестер Сити. Кевин де Брюйне и Александр Зинченко

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал совместную фотографию с сыном бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне, которого зовут Мейсон Милиан.

Отметим, что Зинченко и де Брюйне часто в шутку называют братьями из-за их внешней схожести.

Добавим, что футболисты «Манчестер Сити» сейчас отдыхают в Дубае.

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Источник — Instagram

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