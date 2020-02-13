ФОТО. Зинченко и Влада Седан покормили медведя с рук

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко вместе со своей невестой Владой Седан посетил зоопарк в Дубае.
«Невероятный опыт в одном из лучших зоопарков», — написал Зинченко в Instagram.
Судя по фото, которые опубликовал Александр, зоопарк в Дубае является контактным в прямом смысле слова. Например, пара покормила с рук медведя, стоя к нему вплотную, без клетки.
В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 16 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.
Источник — Instagram
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