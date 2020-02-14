ВИДЕО. Как Ворскла не забила пенальти на последней минуте спарринга

Полтавская «Ворскла» в контрольном матче с польской «Термаликой» (0:0) не реализовала пенальти на последней минуте основного времени. Руслан Степанюк не смог переиграть голкипера.
Следующий контрольный матч «Ворскла» проведет 16 февраля против казахстанского «Ордабасы».
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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