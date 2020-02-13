Владимир КОСТЕВИЧ: «Карпатам надо было брать пример с Зари и Александрии»

Бывший защитник «Карпат» Владимир Костевич, который сейчас выступает за польский «Лех», поделился своим мнением по поводу кризиса в львовском клубе:

«Это очень сложная тема, которую обсуждают довольно многие журналисты в Украине. Все понимают, что это за команда, с какой она историей, и все понимают, что эта команда не может находиться на той позиции, на которой она находиться сейчас. Очень сложно в этом разобраться, очень много людей работают в структуре клуба.

Возможно, необходимо было брать пример с таких клубов как «Заря». Она показала, что нашла своего тренера (речь о Юрии Вернидубе — прим.), дала ему шанс и через пару лет были видны результаты его работы. Стабильный состав, усиление несколькими качественными футболистами каждое трансферное окно, не было больших изменений, и эта стабильность принесла третье место в чемпионате.

Также есть пример «Александрии». Долгое время они играли практически одним и тем же составом, и с тем же тренером. Возможно, в этом был секрет успеха — найти стабильность, хорошего тренера, доверять ему и создать ему такие условия, где можно было бы думать только о футболе и ни о чем другом».

Сегодня «Карпаты» получили в аренду стадион «Украина».