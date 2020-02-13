ПСЖ дает Мбаппе 50 млн евро в год, чтобы он не уходил в Реал

Парижане хотят удержать свою звезду

  • 13.02.2020 13:29
  • 864 просмотра
  • 1 комментарий
ПСЖ дает Мбаппе 50 млн евро в год, чтобы он не уходил в Реал
© ФК ПСЖ. Килиан Мбаппе

ПСЖ решительно настроен удержать в своем составе форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает AS, парижский клуб предлагает футболисту контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год. Такими деньгами руководство клуба хочет удержать 21-летнего игрока от перехода в «Реал».

ПСЖ предложит такой контракт Мбаппе после Евро-2020. Текущий контракт француза истекает летом 2022 года, по котором он получает около 15-ти миллионов.

В этом сезоне Мбаппе сыграл 28 матчей за ПСЖ, забил 24 мяча и отдал 14 результативных передач в 28 матчах.

Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет Мбаппе через год.

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Источник — As.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 13:59
    0
    серьёзно
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 13:59
    0
    серьёзно
    Ссылка
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