ПСЖ дает Мбаппе 50 млн евро в год, чтобы он не уходил в Реал

ПСЖ решительно настроен удержать в своем составе форварда Килиана Мбаппе.
Как сообщает AS, парижский клуб предлагает футболисту контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год. Такими деньгами руководство клуба хочет удержать 21-летнего игрока от перехода в «Реал».
ПСЖ предложит такой контракт Мбаппе после Евро-2020. Текущий контракт француза истекает летом 2022 года, по котором он получает около 15-ти миллионов.
В этом сезоне Мбаппе сыграл 28 матчей за ПСЖ, забил 24 мяча и отдал 14 результативных передач в 28 матчах.
Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет Мбаппе через год.
Источник — As.com
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