Реал подпишет Мбаппе через год

Мадридский «Реал» намерен выкупить контракт 21-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе.
«Сливочные» планируют применить ту же тактику, что и при покупке бельгийского хавбека «Челси» Эдена Азара. «Реал» намерен выкупить Мбаппе летом 2021-го года, когда до завершения его контракта с ПСЖ останется год.
В любом случае, ПСЖ захочет получить за своего футболиста не менее €150 миллионов.
В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач.
Источник — As.com
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