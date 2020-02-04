Реал подпишет Мбаппе через год

Мадридский «Реал» намерен выкупить контракт 21-летнего форварда ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе.

«Сливочные» планируют применить ту же тактику, что и при покупке бельгийского хавбека «Челси» Эдена Азара. «Реал» намерен выкупить Мбаппе летом 2021-го года, когда до завершения его контракта с ПСЖ останется год.

В любом случае, ПСЖ захочет получить за своего футболиста не менее €150 миллионов.

В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач.