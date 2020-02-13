Егор НАЗАРИНА: «Сейчас мы уже на 90% готовы ко второй части сезона»

Полузащитник львовских «Карпат» - о подготовке к весенней части чемпионата Украины.

«Откровенно говоря, не ожидали, что против «Кёге» (3:3) будет настолько насыщен событиями спарринг. Здорово, что было много борьбы и хорошие скорости. Датчане очень достойно выглядели, против них было непросто играть. Однако такие товарищеские матчи и нужны именно для того, чтобы проявить свои проблемы, поработать над их устранением.

«Прежде всего сборы предоставили возможность удачно подготовиться к весенней части УПЛ в физическом и тактическом плане. Тем более, что условия пребывания нашей команды в Турции действительно прекрасны. Считаю, что на 90% мы уже готовы, но у нас тут еще две тренировки и игра, поэтому к поединку против «Днепра-1» будем готовы на все 100%. Каждый поединок здесь был по своему тяжелым, ведь играли под нагрузкой. Перед встречами имели по две тренировки, поэтому вполне естественно, что присутствовала определенная усталость.

В Украине болельщики наслышаны о брестском «Динамо», пожалуй, прежде всего благодаря Артему Милевскому. Приятно будет сыграть против такой команды, чемпиона Беларуси. Уверен, что нас ожидает интересная игра.

Всегда приятно играть во Львове при поддержке собственных болельщиков, поэтому очень хорошо, что волей календаря мы первый официальный матч в 2020 году проведем именно на родном стадионе «Украина». Тем более, что эта встреча будет для нас сверхважной, несмотря на неудачные результаты в осенней части УПЛ. Надеюсь, что несмотря на погоду придет много наших болельщиков, которые нас преданно поддерживают, а мы постараемся показать красивую игру и получить результат. Мы приложим максимум усилий, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице», - сказал Назарина.

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