Возвращение Долгополова на корт снова откладывается

Украинский теннисист снялся с турнира в Рио-де-Жанейро

  • 13.02.2020 10:43
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Возвращение Долгополова на корт снова откладывается
© ATP. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов отозвал заявку на турнир серии ATP Tour 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), который стартует 17 февраля.

Ранее сообщалось, что украинец может попасть в основную сетку соревнований аналогичной категории в Акапулько (Мексика), которые стартуют на неделю позже.

Напомним, Долгополов должен был вернуться на корт в январе, но снова травмировался.

Из-за травмы кисти Александр не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года.

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Источник — Twitter

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