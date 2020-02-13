Возвращение Долгополова на корт снова откладывается

Украинский теннисист Александр Долгополов отозвал заявку на турнир серии ATP Tour 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), который стартует 17 февраля.

Ранее сообщалось, что украинец может попасть в основную сетку соревнований аналогичной категории в Акапулько (Мексика), которые стартуют на неделю позже.

Напомним, Долгополов должен был вернуться на корт в январе, но снова травмировался.

Из-за травмы кисти Александр не выступал на турнирах АТР с мая 2018 года.