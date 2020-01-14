Долгополов – в заявке на турнир в Акапулько

Украинский теннисист Александр Долгополов заявился на турнир серии ATP 500 в Акапулько.
Украинец находится на первой строчке в альтернативном списке на попадание в основную сетку.
Напомним, Долгополов должен был вернуться на корт в январе, но снова травмировался. Около недели назад Александр возобновил тренировки.
Отметим, что турнир под названием «Mexican Open» пройдет с 24 февраля по 1 марта.
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Источник — Sport.ua
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