МИХАЙЛЕНКО: «Перед матчем с китайцами команда подхватила желудочный вирус»

Главный тренер «Днепра-1» – об успехах команды на сборах

  • 13.02.2020 10:25
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МИХАЙЛЕНКО: «Перед матчем с китайцами команда подхватила желудочный вирус»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко рассказал об успехах команды на сборе. В среду днепряне провели два контрольных поединка: против «Чанчунь Ятай» (1:2) и «Александрии» (2:1).
 
- Как проходит подготовка к сезону? В среду был мини-тур УПЛ...
- (улыбаясь) Да, действительно. Подготовка идет нормально. Единственное, к сожалению, подхватили в команде желудочный вирус, поэтому первую игру сегодня пришлось играть экспериментальным составом. На вторую игру вышел состав, который мы планировали. Мне понравилась игра, вышла она боевой, и даже сильный дождь ее не испортил. Всегда приятно играть против команды уровня Лиги Европы. Для нас это был важный экзамен, мы готовились к нему.
 
- Ожидали, что некоторые футболисты внешне легко будут способны сыграть все 90 минут?
- Мы надеялись на то, что они выдержат. Уже много команд на сборах так играет, а у нас не было еще такой возможности. И в первой игре сегодня фитнес-данные были очень хорошими, и сейчас, думаю, будет то же самое. Сюрпризом это не было.
 
- Как чувствуют себя новички?
- Коллектив у нас достаточно дружный, а те же Адамюк, Сваток уже были у нас. Цурикова мы знали уже давно. Поэтому все нормально.
 
- Здесь много команд из Украины. Как относитесь к «шпионам», которые присутствуют на матчах?
- Мне кажется, эта ситуация является абсолютно нормальной. Все ездят, смотрят соперников. Тем более сейчас информацию можно спокойно найти на различных аналитических платформах. Мне кажется, уже давно тайн в футболе ни у кого ни от кого нет.
 
- Вы сказали, что подхватили вирус, а сегодня играли с китайцами. В команде все хорошо?
- (улыбаясь) Проверим еще, какой-то вирус. Если серьезно, у некоторых ребят просто желудочный вирус. А у китайцев, надеюсь, все будет хорошо.
 
- Сборы выходят на финишную прямую. Подводите уже команду к первой официальной игре?
- Мы уже примерно понимаем состав. Есть четыре игрока, которые не смогут сыграть стартовый матч из-за дисквалификации. Считаю, процентов на 90 мы уже определились. И в последних двух матчах просто выберем, с каким соперником сыграем составом, который стартует.
 

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Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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