Кубок Италии. Наполи в первом полуфинале обыграл Интер

12-го февраля состоялся первый полуфинал Кубка Италии между «Интером» и «Наполи».

И команда Дженнаро Гаттузо сумела на выезде победить 1:0 благодаря голу Фабиана Руиса. Второй полуфинал в Неаполе состоится 5-го марта. «Интер» потерпел первое поражение с 10-го декабря.

В другой паре сыграют «Ювентус» и «Милан».

Интер - Наполи 0:1

Гол: Фабиан Руис, 57

Интер: Паделли, Шкриньяр (Д'Амброзио, 46), де Врей, Бастони, Барелла, Брозович, Сенси (Эриксен, 66), Бираги, Мозес (Алексис, 74), Лукаку, Лаутаро

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Руй, Демме (Политано, 78), Фабиан Руис, Зьелински (Аллан, 83), Кальехон, Элмас, Мертенс (Милик, 73)