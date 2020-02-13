Интер Милан
0:1
Наполи
12.02.2020, FT

Интер — Наполи — 0:1. Видео гола и обзор матча

Победу гостям в первой игре полуфинала Кубка Италии принес гол Фабиана Руиса

  • 13.02.2020 02:51
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Интер — Наполи — 0:1. Видео гола и обзор матча
© ФК Наполи

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу миланский «Интер» уступил «Наполи» со счетом 0:1. Единственный гол во втором тайме поединка забил игрок гостей Фабиан Руис.

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Интер» — «Наполи» — 0:1
Гол: Руис, 57

Лучшие моменты матча Интер Милан - Наполи
57' ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Наполи).
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Источник — YouTube

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