В первом матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу миланский «Интер» уступил «Наполи» со счетом 0:1. Единственный гол во втором тайме поединка забил игрок гостей Фабиан Руис.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Интер» — «Наполи» — 0:1
Гол: Руис, 57
Лучшие моменты матча Интер Милан - Наполи
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Наполи).
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Источник — YouTube
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