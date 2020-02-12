Зарплата Сидорчука в Динамо составляет 1 миллион гривен в месяц

Клуб «Динамо Киев», отвечая на обвинения в уходе от уплаты налогов, показал декларации ряда игроков. В частности, полузащитника Сергея Сидорчука.
Отметим, что это данные за 2018 год. Сейчас зарплата футболиста может быть иной.
Тем не менее, исходя из декларации, можно сделать вывод, что зарплата Сидорчука в 2018 году составила почти 12 миллионов гривен. Точнее - 11,975,872.
То есть в месяц игрок получал около 1 миллиона гривен или 40 тысяч долларов (по курсу 25). Отметим, что это сумма до уплаты налогов.
Клуб выложил декларации еще двух игроков. Вратарь Денис Бойко в 2018 году заработал 4 миллиона 838 тысяч, а хавбек Виталий Буяльский - 7 миллионов, 593 тысячи гривен до уплаты налогов.
Ссылки на декларации Сидорчука, Буяльского и Бойко.
Источник — Sport.ua
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А Шева був взагалі жебраком, грав за 2000 гривень на місяць
https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/13/6970731/
А Шева був взагалі жебраком, грав за 2000 гривень на місяць
https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/13/6970731/
А Шева був взагалі жебраком, грав за 2000 гривень на місяць
https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/13/6970731/
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