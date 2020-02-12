Зарплата Сидорчука в Динамо составляет 1 миллион гривен в месяц

Клуб «Динамо Киев», отвечая на обвинения в уходе от уплаты налогов, показал декларации ряда игроков. В частности, полузащитника Сергея Сидорчука.

Отметим, что это данные за 2018 год. Сейчас зарплата футболиста может быть иной.

Тем не менее, исходя из декларации, можно сделать вывод, что зарплата Сидорчука в 2018 году составила почти 12 миллионов гривен. Точнее - 11,975,872.

То есть в месяц игрок получал около 1 миллиона гривен или 40 тысяч долларов (по курсу 25). Отметим, что это сумма до уплаты налогов.

Клуб выложил декларации еще двух игроков. Вратарь Денис Бойко в 2018 году заработал 4 миллиона 838 тысяч, а хавбек Виталий Буяльский - 7 миллионов, 593 тысячи гривен до уплаты налогов.

Ссылки на декларации Сидорчука, Буяльского и Бойко.