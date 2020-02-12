Зарплата Сидорчука в Динамо составляет 1 миллион гривен в месяц

У Буяльского и Бойко - меньше

  • 12.02.2020 22:15
  • 2480 просмотров
  • 7 комментариев
Зарплата Сидорчука в Динамо составляет 1 миллион гривен в месяц
© fcdynamo.kiev.ua

Клуб «Динамо Киев», отвечая на обвинения в уходе от уплаты налогов, показал декларации ряда игроков. В частности, полузащитника Сергея Сидорчука.

Отметим, что это данные за 2018 год. Сейчас зарплата футболиста может быть иной.

Тем не менее, исходя из декларации, можно сделать вывод, что зарплата Сидорчука в 2018 году составила почти 12 миллионов гривен. Точнее - 11,975,872.

То есть в месяц игрок получал около 1 миллиона гривен или 40 тысяч долларов (по курсу 25). Отметим, что это сумма до уплаты налогов.

Клуб выложил декларации еще двух игроков. Вратарь Денис Бойко в 2018 году заработал 4 миллиона 838 тысяч, а хавбек Виталий Буяльский - 7 миллионов, 593 тысячи гривен до уплаты налогов.

Ссылки на декларации Сидорчука, Буяльского и Бойко.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 12.02.2020 22:49
    -1
    Kovalenkobrevno, 12.02.2020 22:28
    Интересно, кто проплатил этот фейк в 2012 году в предверии выборов? Раз нету документов, подверждающих что либо, то это фейк!!!
    Чего думаю каналы футбол за неделю могут по парочке таких деклараций клепать
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 12.02.2020 22:43
    +1
    Мне казалось что за 10 тисяч у.е. в месяц игроки должны быть сверх мотивироваными, а они с такими ЗП сверх окуевшие
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 12.02.2020 22:28
    -1
    turist86, 12.02.2020 22:23
    Ех, багатенькі буратіни...
    А Шева був взагалі жебраком, грав за 2000 гривень на місяць
    https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/13/6970731/
    Интересно, кто проплатил этот фейк в 2012 году в предверии выборов? Раз нету документов, подверждающих что либо, то это фейк!!!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.02.2020 22:26
    +4
    40тысяч долларов. Не самая высокая зп, даже для нашей убогой УПЛ. Интересно увидеть, сколько получают легионеры разных клубов
    Ссылка
    Biwis
      Biwis, 12.02.2020 22:24
    -1
    Сука, а они еще с такими зарплатами еле шевелятся на поле! Всем сделать оклад минималку!!!
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 12.02.2020 22:23
    +2
    это нужно забивать по 10 голов за матч на протяжении 65лет
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 12.02.2020 22:23
    +1
    Ех, багатенькі буратіни...
    А Шева був взагалі жебраком, грав за 2000 гривень на місяць
    https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/13/6970731/
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 12.02.2020 22:26
    +4
    40тысяч долларов. Не самая высокая зп, даже для нашей убогой УПЛ. Интересно увидеть, сколько получают легионеры разных клубов
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 12.02.2020 22:23
    +2
    это нужно забивать по 10 голов за матч на протяжении 65лет
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 12.02.2020 22:43
    +1
    Мне казалось что за 10 тисяч у.е. в месяц игроки должны быть сверх мотивироваными, а они с такими ЗП сверх окуевшие
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 12.02.2020 22:23
    +1
    Ех, багатенькі буратіни...
    А Шева був взагалі жебраком, грав за 2000 гривень на місяць
    https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/13/6970731/
    Ссылка
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