Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Динамо не повезло, а пенальти - лотерея»

Игрок прокомментировал вылет из Юношеской Лиги УЕФА

  • 12.02.2020 20:28
  • 1021 просмотр
  • 2 комментария
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Динамо не повезло, а пенальти - лотерея»
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» U-19 в матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА уступило «Динамо» Загреб по пенальти и покинуло турнир. Игру прокомментировал атакующий хавбек Георгий Цитаишвили.

«Не повезло нам сегодня. Пенальти – это лотерея. Исполнение важно, но здесь 50% на 50% - угадает вратарь или нет. Считаю, нужно было побеждать в основное время. Наша ошибка в том, что мы нечасто доводили мяч до ворот соперника и не завершали наши атаки».

«В этом поражении больше нашей вины, чем заслуги хорватов», - считает Цитаишвили.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.02.2020 20:49
    0
    Твоё рождение тоже было лотереей для сперматозоидов
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 12.02.2020 20:47
    +1
    Ну да. Играли два бездарных Динамо, но наше играло дома и такое загребское должно было просто переехать и не заметить, но оказывается, что это не просто играли никак, а не повезло.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 12.02.2020 20:47
    +1
    Ну да. Играли два бездарных Динамо, но наше играло дома и такое загребское должно было просто переехать и не заметить, но оказывается, что это не просто играли никак, а не повезло.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.02.2020 20:49
    0
    Твоё рождение тоже было лотереей для сперматозоидов
    Ссылка
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