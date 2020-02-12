Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Динамо не повезло, а пенальти - лотерея»

«Динамо» U-19 в матче плей-офф Юношеской Лиги УЕФА уступило «Динамо» Загреб по пенальти и покинуло турнир. Игру прокомментировал атакующий хавбек Георгий Цитаишвили.
«Не повезло нам сегодня. Пенальти – это лотерея. Исполнение важно, но здесь 50% на 50% - угадает вратарь или нет. Считаю, нужно было побеждать в основное время. Наша ошибка в том, что мы нечасто доводили мяч до ворот соперника и не завершали наши атаки».
«В этом поражении больше нашей вины, чем заслуги хорватов», - считает Цитаишвили.
Источник — ФК Динамо Киев
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