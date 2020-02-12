Клопп может вернуться в Бундеслигу

Контракт Юргена Клоппа с «Ливерпулем» действует до 2024 года.
В соглашении прописан пункт, согласно которому Клопп может разорвать контракт и покинуть «Ливерпуль» без выплаты компенсации ради клуба из немецкой Бундеслиги.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года, и в 2019 году выиграл с клубом Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что «Красные» летом попытаются подписать форварда «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.
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Источник — The Independent
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Підзаголовок - "Наставник «Ліверпуля» може покинути свій нинішній клуб"
Текст - "В угоді прописано пункт ... може розірвати контракт .. заради клубу з німецької Бундесліги.
Клопп не в'язень, він може повернутися в Бундеслігу, і повертаючись, він скоріш за все покине свій нинішній клуб, як виявилося без компенсації.
Підзаголовок - "Наставник «Ліверпуля» може покинути свій нинішній клуб"
Текст - "В угоді прописано пункт ... може розірвати контракт .. заради клубу з німецької Бундесліги.
Клопп не в'язень, він може повернутися в Бундеслігу, і повертаючись, він скоріш за все покине свій нинішній клуб, як виявилося без компенсації.
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