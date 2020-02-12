Клопп может вернуться в Бундеслигу

Наставник «Ливерпуля» может покинуть свой нынешний клуб

  • 12.02.2020 17:11
  • 2703 просмотра
  • 3 комментария
Клопп может вернуться в Бундеслигу
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Контракт Юргена Клоппа с «Ливерпулем» действует до 2024 года.

В соглашении прописан пункт, согласно которому Клопп может разорвать контракт и покинуть «Ливерпуль» без выплаты компенсации ради клуба из немецкой Бундеслиги.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года, и в 2019 году выиграл с клубом Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что «Красные» летом попытаются подписать форварда «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.

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Источник — The Independent

(10 голосов)

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Комментарии
    Сергей Перец
    Сергей Перец, 12.02.2020 17:36
    +2
    Дебильная статья ни о чем.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 12.02.2020 17:27
    +3
    Заголовок - "Клопп може повернутися в Бундеслігу"
    Підзаголовок - "Наставник «Ліверпуля» може покинути свій нинішній клуб"
    Текст - "В угоді прописано пункт ... може розірвати контракт .. заради клубу з німецької Бундесліги.

    Клопп не в'язень, він може повернутися в Бундеслігу, і повертаючись, він скоріш за все покине свій нинішній клуб, як виявилося без компенсації.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 17:23
    +2
    а куда, в Герту?
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 12.02.2020 17:27
    +3
    Заголовок - "Клопп може повернутися в Бундеслігу"
    Підзаголовок - "Наставник «Ліверпуля» може покинути свій нинішній клуб"
    Текст - "В угоді прописано пункт ... може розірвати контракт .. заради клубу з німецької Бундесліги.

    Клопп не в'язень, він може повернутися в Бундеслігу, і повертаючись, він скоріш за все покине свій нинішній клуб, як виявилося без компенсації.
    Ссылка
    Сергей Перец
    online
    Сергей Перец, 12.02.2020 17:36
    +2
    Дебильная статья ни о чем.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.02.2020 17:23
    +2
    а куда, в Герту?
    Ссылка
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