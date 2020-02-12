Клопп может вернуться в Бундеслигу

Контракт Юргена Клоппа с «Ливерпулем» действует до 2024 года.

В соглашении прописан пункт, согласно которому Клопп может разорвать контракт и покинуть «Ливерпуль» без выплаты компенсации ради клуба из немецкой Бундеслиги.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года, и в 2019 году выиграл с клубом Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что «Красные» летом попытаются подписать форварда «РБ Лейпцига» Тимо Вернера.