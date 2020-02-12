Каир. Костюк проиграла третьей сеяной

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) обидно проиграла в первом круге 100-тысячника ITF в Каире.



На старте соревнований 17-летняя украинка в трех сетах уступила третьей ракетке турнира Ирине Бегу из Румынии (№118 WTA).



Каир. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:2, 1:6, 5:7

Отметим, что в третьем сете Марта подавала на матч.



В следующем раунде Бегу сразится против Линды Фругвиртовой из Чехии, которая получила от организаторов уайлд-кард.



Ранее турнир в Каире покинула Дарья Снигур, а Леся Цуренко прошла во второй круг.