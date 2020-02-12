Каир. Костюк проиграла третьей сеяной

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) обидно проиграла в первом круге 100-тысячника ITF в Каире.
На старте соревнований 17-летняя украинка в трех сетах уступила третьей ракетке турнира Ирине Бегу из Румынии (№118 WTA).
Каир. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:2, 1:6, 5:7
Отметим, что в третьем сете Марта подавала на матч.
В следующем раунде Бегу сразится против Линды Фругвиртовой из Чехии, которая получила от организаторов уайлд-кард.
Ранее турнир в Каире покинула Дарья Снигур, а Леся Цуренко прошла во второй круг.
Источник — Sport.ua
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Меня не перестает удивлять за какие "заслуги" ее вызывают в сборную... ?
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