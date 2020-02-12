Каир. Костюк проиграла третьей сеяной

17-летняя украинка не сумела выйти во второй круг, проиграв напряженный трехсетовый поединок

  • 12.02.2020 16:14
  • 241 просмотр
  • 3 комментария
Каир. Костюк проиграла третьей сеяной
© WTT. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№168 WTA) обидно проиграла в первом круге 100-тысячника ITF в Каире.
 
На старте соревнований 17-летняя украинка в трех сетах уступила третьей ракетке турнира Ирине Бегу из Румынии (№118 WTA).
 
Каир. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:2, 1:6, 5:7

Отметим, что в третьем сете Марта подавала на матч.
 
В следующем раунде Бегу сразится против Линды Фругвиртовой из Чехии, которая получила от организаторов уайлд-кард.
 
Ранее турнир в Каире покинула Дарья Снигур, а Леся Цуренко прошла во второй круг.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Persian
      Persian, 12.02.2020 16:24
    -2
    Обычный исход матча от 168 ракетки мира Марты игрока с соперницей из второй сотни.
    Меня не перестает удивлять за какие "заслуги" ее вызывают в сборную... ?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.02.2020 16:23
    0
    Как бедные букмекеры такие матчи ведут, не представляю)))
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.02.2020 16:23
    +1
    Мда..... Судя по майскор жуткие качели.... Вынесла в одну калитку в первом сете, слила в одну калитку во втором. В третьем .опа полная, но, вдруг воспряла... из 2:4 стало 5:4.... Традиционно не подала на матч, потом с надцатого матчбола слила
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.02.2020 16:23
    +1
    Мда..... Судя по майскор жуткие качели.... Вынесла в одну калитку в первом сете, слила в одну калитку во втором. В третьем .опа полная, но, вдруг воспряла... из 2:4 стало 5:4.... Традиционно не подала на матч, потом с надцатого матчбола слила
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.02.2020 16:23
    0
    Как бедные букмекеры такие матчи ведут, не представляю)))
    Ссылка
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