КАНИБОЛОЦКИЙ: «Счастлив, что смог выручить Карпаты в нескольких эпизодах»

Вратарь «львов» – о спарринге с «Кёге» (3:3)

  • 12.02.2020 12:18
  • 705 просмотров
  • 0 комментариев
КАНИБОЛОЦКИЙ: «Счастлив, что смог выручить Карпаты в нескольких эпизодах»
© ФК Карпаты. Антон Каниболоцкий

Новоиспеченный голкипер львовских «Карпат» Антон Каниболоцкий прокомментировал ничью с датским «Кёге» (3:3) в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«Сегодня вышла насыщенная и боевая игра. Пытались выполнить установки тренерского штаба: где-то у нас это получилось, а где-то - нет. Но это учебно-тренировочные сборы, для этого мы и проводим матчи, чтобы выявить ошибки. Хорошо, что сумели проявить характер и отыграться, будем работать дальше.

Пенальти - это лотерея, где либо повезет, либо... Иногда заметно по игроку, куда именно он планирует пробить, поэтому стараюсь заранее не прыгать в угол. Но во время первого пенальти, если бы оттолкнулся от газона раньше, возможно, дотянулся бы до мяча. Второй одиннадцатиметровый удар футболист «Кеге» пробил очень удобно для голкиперов - не слишком высоко и не слишком сильно.

Счастлив, что удалось выручить команду в нескольких эпизодах. Я не слишком долго тренируюсь с ребятами, поэтому мне нужно больше времени, чтобы набрать оптимальные кондиции и чувствовать себя лучше и стабильнее. Мы над этим работаем, время у нас еще есть. В пятницу нас ожидает матч против хорошей команды - брестского «Динамо». У них есть классные исполнители, и есть возможность проверить свой уровень», - сказал Каниболоцкий.

Напомним, Антон Каниболоцкий подписал контракт с «Карпатами» лишь 10 февраля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Карпаты

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности