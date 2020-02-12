КАНИБОЛОЦКИЙ: «Счастлив, что смог выручить Карпаты в нескольких эпизодах»

Новоиспеченный голкипер львовских «Карпат» Антон Каниболоцкий прокомментировал ничью с датским «Кёге» (3:3) в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«Сегодня вышла насыщенная и боевая игра. Пытались выполнить установки тренерского штаба: где-то у нас это получилось, а где-то - нет. Но это учебно-тренировочные сборы, для этого мы и проводим матчи, чтобы выявить ошибки. Хорошо, что сумели проявить характер и отыграться, будем работать дальше.

Пенальти - это лотерея, где либо повезет, либо... Иногда заметно по игроку, куда именно он планирует пробить, поэтому стараюсь заранее не прыгать в угол. Но во время первого пенальти, если бы оттолкнулся от газона раньше, возможно, дотянулся бы до мяча. Второй одиннадцатиметровый удар футболист «Кеге» пробил очень удобно для голкиперов - не слишком высоко и не слишком сильно.

Счастлив, что удалось выручить команду в нескольких эпизодах. Я не слишком долго тренируюсь с ребятами, поэтому мне нужно больше времени, чтобы набрать оптимальные кондиции и чувствовать себя лучше и стабильнее. Мы над этим работаем, время у нас еще есть. В пятницу нас ожидает матч против хорошей команды - брестского «Динамо». У них есть классные исполнители, и есть возможность проверить свой уровень», - сказал Каниболоцкий.

Напомним, Антон Каниболоцкий подписал контракт с «Карпатами» лишь 10 февраля.