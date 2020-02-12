Тренер БАТЭ: «Мы ответственно подходили к матчу с Динамо»

Тренер белорусского БАТЭ Евгений Чернухин прокомментировал ничью своей команды в контрольном матче с киевским «Динамо» (1:1).

«Нам очень все понравилось. Нам противостоял хороший соперник. Мы разбирали «Динамо», готовились к этом матчу. Конечно, мы отталкивались от своей игры, но на этом сборе киевляне играли очень уверенно, побеждали всех с крупным счетом. Поэтому очень ответственно подошли к этому матчу, хотя, повторюсь, мы отталкивались от своей игры.

Очень понравилась самоотдача ребят в игре с таким квалифицированным соперником. Но и технико-тактические задачи, которые был решены в этом матче, нас также удовлетворили. Самое главное, что все живы-здоровы, а сбор закончился на мажорной ноте. Есть еще над чем работать, и эта игра дала пищу для размышлений над теми моментами, которые мы хотим совершенствовать.

Момент у ворот «Динамо» в конце игры? Возможно, сказалось то, что это были последние минуты матча, и силы были не безграничны. Возможно также, что сказалось исполнительское мастерство, поскольку было противодействие от соперника. Радуeт то, что такие моменты были в этой игре. Мы имели ряд перспективных моментов и «три в три» и «три в два» с завершением из штрафной площадки. Будем работать над реализацией», - сказал Чернухин.