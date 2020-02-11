БАЛАНЮК: «В Олимпике собраны игроки, способные показывать хороший футбол»

23-летний украинский нападающий Денис Баланюк прокомментировал подписание контракта с донецким «Олимпиком».
«Рад присоединиться к «Олимпику». В донецком клубе отличный коллектив. Здесь собраны футболисты, способные не только добиваться положительных результатов, но и показывать хороший футбол. Хочу поблагодарить тренерский штаб и президента клуба за оказанное доверие. Мы все с нетерпением ждем начала чемпионата», - сказал Баланюк.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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