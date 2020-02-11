Карпаты – Кёге – 3:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного матча

  • 11.02.2020 22:58
  • 441 просмотр
  • 2 комментария
Карпаты – Кёге – 3:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» провели очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Романа Санжара сыграла вничью с датским «Кеге» со счетом 3:3.

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 11.02.2020 23:20
    0
    Олег Кулініч, 11.02.2020 23:15
    Якшо ,,карпати'' в білому - то де вони таких швидких і потужних гравців наловили? Аж дивно. Команда в синьому - саме так і повинні виглядати ,,карпати", після того, як вони втратили надцять гравців
    так з тих надцяти гравців лише двоє гравці основи (Вакуленко та Ді Франко). Решта то були випадкові пасажири
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 11.02.2020 23:15
    0
    Якшо ,,карпати'' в білому - то де вони таких швидких і потужних гравців наловили? Аж дивно. Команда в синьому - саме так і повинні виглядати ,,карпати", після того, як вони втратили надцять гравців
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 11.02.2020 23:20
    0
    Олег Кулініч, 11.02.2020 23:15
    Якшо ,,карпати'' в білому - то де вони таких швидких і потужних гравців наловили? Аж дивно. Команда в синьому - саме так і повинні виглядати ,,карпати", після того, як вони втратили надцять гравців
    так з тих надцяти гравців лише двоє гравці основи (Вакуленко та Ді Франко). Решта то були випадкові пасажири
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 11.02.2020 23:15
    0
    Якшо ,,карпати'' в білому - то де вони таких швидких і потужних гравців наловили? Аж дивно. Команда в синьому - саме так і повинні виглядати ,,карпати", після того, як вони втратили надцять гравців
    Ссылка
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