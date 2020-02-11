Ростислав ЯЩИШИН: «При подборе игроков Карпаты искали бойцов»

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин рассказал о том, по какому принципу проходит комплектация состава команды на весеннюю часть сезона:

«Привлекли к сборам перспективную молодежь. К сожалению, из-за вызова в сборные к команде не смогли присоединиться еще несколько талантливых воспитанников.

Первые новички Андро Гиоргадзе и Алексей Хахлев уже полностью адаптировались к условиям. С командой тренируются Владимир Танчик и Геннадий Пасич. Они хорошо знакомы Роману Санжару, не исключено, что с ними подпишем контракты. Ребята прекрасно понимают, на что идут.

Искали усиление в линию атаки, просмотрели несколько исполнителей, но их уровень не устроил тренерский штаб. Не буду скрывать, многих игроков не устроило положение дел в клубе, но нашлось немало и тех, кто согласился приехать. Среди причин: бренд клуба, тренер, коллектив.

Подписание Матара добавит нам остроты впереди. У сенегальца было повреждение, но сейчас он себя хорошо чувствует, приехал с большим желанием вытянуть команду с последнего места. Идентичное настроение и у опытного вратаря Антона Каниболоцкого.

При выборе игроков мы обращали внимание не только на их футбольное мастерство и финансовые пожелания, но и на человеческие качества. Искали бойцов по характеру, готовых забыть про зону комфорта и бороться со сложностями».

Вчера «Карпаты» подписали Антона Каниболоцкого и Матара Дийе.