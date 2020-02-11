Руководство Ювентуса встретилось с Сарри после поражения от Вероны

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри встретился с президентом клуба Андреа Аньелли и спортивным директором клуба Фабио Паритичи.
Встреча состоялась 9 февраля после поражения команды от «Вероны» в матче 23-го тура Серии А (1:2).
После этого тура «Ювентус» пропустил «Интер» на первое место в турнирной таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» хочет пригласить Хосепа Гвардиолу на смену Сарри.
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Источник — Football-Italia
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