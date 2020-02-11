Роман САНЖАР: «Планирую подписать игроков еще на 2-3 позиции»

Вчера «Карпаты» подписали двух игроков – Антона Каниболоцкого и Матара Дийе. Однако главный тренер команды Роман Санжар заявил, что на этом работа «Карпат» на трансферном рынке не закончена:
«Я был инициатором переходов Каниболоцкого и Матара. Нам нужно усиление. Мы потеряли Пидкивку, Кудрику нужна конкуренция. Каниболоцкий станет усилением. Вратарская позиция будет закрыта.
У нас очень молодая команда, она стала еще моложе, чем в первом полугодии. Планирую подписать игроков еще на 2-3 позиции».
Источник — ТК Футбол
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