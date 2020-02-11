Александр ЛЯКАЗЕТТ: «При Артете мы стали лучше в тактическом плане»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт заявил, что после прихода Микеля Артеты команда сплотилась и стала лучше играть в тактическом плане.
«Мы стали более едиными. В том, как мы думаем и на поле, и за его пределами. Тактически мы стали лучше, и мы ждем большего в ближайшие несколько недель», — сказал Ляказетт.
Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года.
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Источник — Sky Sports
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