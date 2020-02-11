Александр ЛЯКАЗЕТТ: «При Артете мы стали лучше в тактическом плане»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт заявил, что после прихода Микеля Артеты команда сплотилась и стала лучше играть в тактическом плане.

«Мы стали более едиными. В том, как мы думаем и на поле, и за его пределами. Тактически мы стали лучше, и мы ждем большего в ближайшие несколько недель», — сказал Ляказетт.

Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года.

Ранее о Артете лестно высказался Месут Озил.