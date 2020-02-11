Месут ОЗИЛ: «После прихода Артеты команда стала намного счастливее»

Хавбек «Арсенала» Месут Озил заявил, что после прихода Микеля Артеты в команде наладилась атмосфера.
«Команда стала намного счастливее, абсолютно все футболисты хотят отдать максимум себя для этого клуба. Особенно наш прогресс виден в тактических действиях, и я надеюсь, что в будущем мы будем более успешными», - сказал Озил.
Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года.
Ранее сообщалось, что Артета летом готов продать Обамеянга, Ляказетта и Озила.
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Источник — Sky Sports
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