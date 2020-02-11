Месут ОЗИЛ: «После прихода Артеты команда стала намного счастливее»

Хавбек «Арсенала» Месут Озил заявил, что после прихода Микеля Артеты в команде наладилась атмосфера.

«Команда стала намного счастливее, абсолютно все футболисты хотят отдать максимум себя для этого клуба. Особенно наш прогресс виден в тактических действиях, и я надеюсь, что в будущем мы будем более успешными», - сказал Озил.

Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Артета летом готов продать Обамеянга, Ляказетта и Озила.