Месут ОЗИЛ: «После прихода Артеты команда стала намного счастливее»

Полузащитник «Арсенала» доволен работой с новым тренером

  • 11.02.2020 04:17
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  • 1 комментарий
Месут ОЗИЛ: «После прихода Артеты команда стала намного счастливее»
© 90Min. Месут Озил

Хавбек «Арсенала» Месут Озил заявил, что после прихода Микеля Артеты в команде наладилась атмосфера.

«Команда стала намного счастливее, абсолютно все футболисты хотят отдать максимум себя для этого клуба. Особенно наш прогресс виден в тактических действиях, и я надеюсь, что в будущем мы будем более успешными», - сказал Озил.

Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Артета летом готов продать Обамеянга, Ляказетта и Озила.

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Источник — Sky Sports

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.02.2020 04:35
    0
    Это потому что ты начал получать больше игрового времени. Не думаю что болельщики Арсенала в восторге от происходящего в клубе и то как команда играет
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 11.02.2020 04:35
    0
    Это потому что ты начал получать больше игрового времени. Не думаю что болельщики Арсенала в восторге от происходящего в клубе и то как команда играет
    Ссылка
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