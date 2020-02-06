Артета летом готов продать Обамеянга, Ляказетта и Озила

Главный тренер «Арсенала» намерен начать перестройку

  • 06.02.2020 13:15
  • 956 просмотров
  • 3 комментария
Артета летом готов продать Обамеянга, Ляказетта и Озила
© Bleacher Report

Наставник «Арсенала» Микель Артета летом готов расстаться с ключевыми футболистами клуба.

Как сообщает The Sun, специалист намерен расстаться с полузащитником Месутом Озилом и нападающими Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Источник отмечает, что Артета недоволен игрой этих футболистов, а также намерен разгрузить зарплатную ведомость клуба.

Напомним, что на Обамеянга претендует «Барселона». Также «Арсенал» не отпустил Озила в Катар.

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Источник — The Sun

(3 голоса)

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Комментарии
    daqo29
      daqo29, 06.02.2020 14:01
    0
    https://youtu.be/lKc26STTwHA - Крутяк. Интер - Милан
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 13:21
    -2
    такой с дурости действительно мог купить Матвиенко
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 13:21
    0
    ладно Озил, но Обамеянга, идиот что-ли такого игрока продавать
    Ссылка
    daqo29
      daqo29, 06.02.2020 14:01
    0
    https://youtu.be/lKc26STTwHA - Крутяк. Интер - Милан
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 13:21
    0
    ладно Озил, но Обамеянга, идиот что-ли такого игрока продавать
    Ссылка
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