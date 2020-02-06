Артета летом готов продать Обамеянга, Ляказетта и Озила

Наставник «Арсенала» Микель Артета летом готов расстаться с ключевыми футболистами клуба.

Как сообщает The Sun, специалист намерен расстаться с полузащитником Месутом Озилом и нападающими Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Источник отмечает, что Артета недоволен игрой этих футболистов, а также намерен разгрузить зарплатную ведомость клуба.

Напомним, что на Обамеянга претендует «Барселона». Также «Арсенал» не отпустил Озила в Катар.