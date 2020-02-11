Сергей ПАЛКИН: «Сложно сказать, на каком уровне сейчас Шахтер»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин затрудняется оценить состояние команды по итогам зимних сборов. Такие сборы стали первыми в карьере наставника Луиша Каштру.

«Для Каштру это первые такие сборы, так как в Португалии такого нет. Надеюсь, перед стартом сборов он общался и с работниками клуба, и, наверное, с Паулу Фонсекой, чтобы быстрее понять, на что обратить внимание».

«Сейчас сложно что-то оценить, потому что проводили контрольные матчи. Сложно сказать, на каком мы уровне. Все покажут первые матчи Лиги Европы и УПЛ», - сказал Палкин.

Первый официальный матч года команда проведет 20-го февраля против «Бенфики».

Ранее Палкин рассказал о ситуации с Тайсоном и Николаем Матвиенко.