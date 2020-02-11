Сергей ПАЛКИН: «Сложно сказать, на каком уровне сейчас Шахтер»

Первые зимние сборы команды при Луише Каштру

  • 11.02.2020 10:33
  • 1411 просмотров
  • 5 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Сложно сказать, на каком уровне сейчас Шахтер»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин затрудняется оценить состояние команды по итогам зимних сборов. Такие сборы стали первыми в карьере наставника Луиша Каштру.

«Для Каштру это первые такие сборы, так как в Португалии такого нет. Надеюсь, перед стартом сборов он общался и с работниками клуба, и, наверное, с Паулу Фонсекой, чтобы быстрее понять, на что обратить внимание».

«Сейчас сложно что-то оценить, потому что проводили контрольные матчи. Сложно сказать, на каком мы уровне. Все покажут первые матчи Лиги Европы и УПЛ», - сказал Палкин.

Первый официальный матч года команда проведет 20-го февраля против «Бенфики».

Ранее Палкин рассказал о ситуации с Тайсоном и Николаем Матвиенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 11.02.2020 11:00
    0
    Нормальный уровень, проиграют Бенфике, выиграют ЧУ очередной раз.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.02.2020 10:55
    -1
    Наверное следующим тренером будет Срна.
    Типо показать что Шахтеровские сердца лучше Динамовских.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 11.02.2020 10:55
    0
    уровень ужасный
    Ссылка
    Колобок
    online
      Колобок, 11.02.2020 10:52
    0
    Каштру похож на постаревшего Люка Уилсона
    Ссылка
    Vo-One8
    online
      Vo-One8, 11.02.2020 10:47
    0
    Чудове розуміння ситуації.. Особливо людини, яка як ніхто повинна це знати.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 11.02.2020 11:00
    0
    Нормальный уровень, проиграют Бенфике, выиграют ЧУ очередной раз.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 11.02.2020 10:55
    0
    уровень ужасный
    Ссылка
    Колобок
    online
      Колобок, 11.02.2020 10:52
    0
    Каштру похож на постаревшего Люка Уилсона
    Ссылка
    Vo-One8
    online
      Vo-One8, 11.02.2020 10:47
    0
    Чудове розуміння ситуації.. Особливо людини, яка як ніхто повинна це знати.
    Ссылка
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